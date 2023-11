Sortie champignons en forêt de Fontainebleau, 4 novembre 2023, .

Le samedi 04 novembre 2023

de 10h30 à 17h00

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

A partir de 25€

Partez à la cueillette des champignons dans la belle forêt de Fontainebleau et apprenez à les reconnaitre sans vous tromper lors de cette sortie nature guidée par Isabelle Desfleurs.

Au cours de cette journée, vous découvrirez :

– comment identifier les champignons sans vous tromper et différencier les comestibles des toxiques,

– comment les récolter tout en respectant la biodiversité,

– comment les conserver et les transformer,

– quelques délicieuses recettes pour régaler vos palais.

Ce sera aussi l’occasion d’apprendre à reconnaitre les principaux arbres de la forêt.

Cette sortie convient à toute la famille et aux enfants à partir de 6 ans :-)

A PROPOS D’ISABELLE DESFLEURS

Petite-fille de simples paysans, Isabelle Desfleurs a passé sa plus tendre enfance à leurs côtés s’initiant ainsi aux joies d’une vie simple au contact de la Nature.

Puis, les hasards de la vie l’ont conduite sur le continent africain où elle a vécu en toute simplicité pendant plus de quinze ans.

Aujourd’hui, cette adepte de la sobriété heureuse transmet avec passion ses connaissances sur les plantes sauvages comestibles et médicinales, les champignons et le zéro déchet tant sur son blog isabelle-desfleurs.com que lors de sorties, stages et ateliers à Paris et et Île-de-France.

*Isabelle Desfleurs est diplômée en Mycologie par la Faculté de Pharmacie de Lille.

La sortie se déroule en Île-de-France et est facilement accessible en transports en commun ou par ses propres moyens (voiture, vélo,…). Toutefois, afin de préserver le lieu de cueillette, celui-ci est tenu secret. Il sera communiqué aux participants après leur inscription.

Contact : https://isabelle-desfleurs.com/ https://isabelle-desfleurs.com/

Isabelle Desfleurs Sortie cueillette de champignons dans la forêt de Fontainebleau