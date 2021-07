Sortie canoë, Thouars la ville vue du Thouet Thouars, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Thouars.

Sortie canoë, Thouars la ville vue du Thouet 2021-07-08 – 2021-07-08 Rue des Ursulines Base de canoë

Thouars Deux-Sèvres

En compagnie de l’association Thouars Canoë Kayak et d’un guide conférencier, naviguez le long du Thouet et profitez d’une balade fluviale pour découvrir le patrimoine de Thouars avec en point d’orgue son emblématique et majestueux château des ducs de la Trémoïlle.

Réservation obligatoire, nombre de places limité.

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

+33 5 49 68 22 80

