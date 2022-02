Sortie canoë-kayak Office de Tourisme et du Thermalisme La Roche-Posay Catégories d’évènement: La Roche-Posay

Vienne

Sortie canoë-kayak Office de Tourisme et du Thermalisme, 13 avril 2022, La Roche-Posay. Sortie canoë-kayak

du mercredi 13 avril au mercredi 21 septembre à Office de Tourisme et du Thermalisme

L’Office de Tourisme de La Roche-Posay vous propose des sorties Canoë-Kayak d’avril à septembre, pour découvrir l’une des plus belles vallées de la région : la vallée de l’Anglin (Gartempe ou Creuse en fonction des conditions). Vous traverserez et admirerez de la rivière, le superbe village d’Angles sur l’Anglin, classé aux Plus beaux Villages de France. 10 à 12 km de descente vous attendent, encadrés par un guide professionnel. Au départ de La Roche-Posay, transport en mini-bus jusqu’au point de départ. Niveau facile Conditions : Avoir +8 ans et savoir nager. Réservation : Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay MESURES SANITAIRES LIEES AU COVID-19 : – Réservation obligatoire – Port du masque obligatoire lors des transferts en mini-bus – Des modifications de parcours et de durée pourront intervenir sur ces sorties.

27€/personne – Avoir 8 ans et savoir nager

Embarquez pour une après-midi de découverte des plus belles vallées de la région. Office de Tourisme et du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo 86270 LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T18:30:00;2022-04-27T14:30:00 2022-04-27T18:30:00;2022-05-11T14:30:00 2022-05-11T18:30:00;2022-05-25T14:30:00 2022-05-25T18:30:00;2022-06-01T14:30:00 2022-06-01T18:30:00;2022-06-15T14:30:00 2022-06-15T18:30:00;2022-06-29T14:30:00 2022-06-29T18:30:00;2022-07-06T14:30:00 2022-07-06T18:30:00;2022-07-13T14:30:00 2022-07-13T18:30:00;2022-07-20T14:30:00 2022-07-20T18:30:00;2022-07-27T14:30:00 2022-07-27T18:30:00;2022-08-03T14:30:00 2022-08-03T18:30:00;2022-08-17T14:30:00 2022-08-17T18:30:00;2022-08-24T14:30:00 2022-08-24T18:30:00;2022-08-31T14:30:00 2022-08-31T18:30:00;2022-09-07T14:30:00 2022-09-07T18:30:00;2022-09-21T14:30:00 2022-09-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Roche-Posay, Vienne Autres Lieu Office de Tourisme et du Thermalisme Adresse 14 boulevard Victor Hugo 86270 LA ROCHE-POSAY Ville La Roche-Posay lieuville Office de Tourisme et du Thermalisme La Roche-Posay Departement Vienne

Office de Tourisme et du Thermalisme La Roche-Posay Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-posay/

Sortie canoë-kayak Office de Tourisme et du Thermalisme 2022-04-13 was last modified: by Sortie canoë-kayak Office de Tourisme et du Thermalisme Office de Tourisme et du Thermalisme 13 avril 2022 La Roche-Posay Office de Tourisme et du Thermalisme La Roche-Posay

La Roche-Posay Vienne