Saint-Denis-des-Murs Rdv à Saint-Denis des Murs. Lieu et heure donnée à l’inscription. Réservation obligatoire. 15€/pers. Pour adultes et enfants de + de 8 ans et savoir nager. Rens./Résa. 06 31 74 84 59 ou 05 55 96 97 17

Partez en canoë à la découverte d’une des rivières emblématiques du Limousin : la Vienne. Ce parcours, permettra de se fondre dans la nature et d’observer la faune patrimoniale et les milieux remarquables de ce territoire. Une occasion de discuter du site Natura 2000 de la Haute-Vallée de la Vienne et des espèces végétales et animales qui la peuplent. Animation proposée par le Canoë-kayak Club d’Eymoutiers et l’animatrice du site Natura 2000 du PNR.

+33 6 31 74 84 59 http://www.pnr.millevaches.fr/

