Sortie canoë, atelier photo sur l'eau Availles-Thouarsais
Catégories d'évènement: Availles-Thouarsais, Deux-Sèvres

Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet organise des animations dans le cadre du Printemps du Thouet, et notamment des sorties canoë. Embarquez avec l'association Camera Natura sur le Thouet et prenez des clichés inédits de la vallée. Rendez-vous à 8 h 30 pour une durée de 3 h, 10 € par personne. Réservations obligatoires par mail auprès de Camera Natura : contact@cameranatura.org / withead.marie@orange.fr / 06 27 91 77 61. Découvrez le programme complet dans les images.

