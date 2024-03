Sortie canoë, à la recherche de la loutre et du castor Rendez-vous à l’église Loretz-d’Argenton, vendredi 17 mai 2024.

En compagnie de l’association Détour dans l’eau, naviguez le long du Thouet sur un parcours vous menant de Bagneux à St Martin de Sanzay et profitez de cette balade fluviale pour partir à la rencontre des loutres et des castors qui peuplent notre rivière.

Activité familiale accessible à partir de 8 ans

Pré-réservation OBLIGATOIRE

Sortie programmée dans le cadre du Printemps du Thouet 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 17:30:00

fin : 2024-05-17

Rendez-vous à l’église Lieu-dit Bagneux

Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine smvt@valleeduthouet.fr

