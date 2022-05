Sortie canoë, à la découverte des chauve-souris Saint-Généroux Saint-Généroux Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Généroux Deux-Sèvres Saint-Généroux En compagnie de l’association Détour dans l’eau, naviguez le long du Thouet et profitez de cette balade fluviale pour partir à la rencontre des chauves-souris qui peuplent notre région.

Réservation obligatoire, nombre de places limité à 12 personnes maximum.

Sortie programmée dans le cadre du Printemps du Thouet Syndicat mixte de la Vallée du Thouet

