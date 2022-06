Sortie Canoë à Baume les Dames Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: 25110

Baume-les-Dames

Sortie Canoë à Baume les Dames Baume-les-Dames, 3 août 2022, Baume-les-Dames. Sortie Canoë à Baume les Dames Rives du Doubs en amont du Pont bleu à Baume les Dames Place de la République Baume-les-Dames

2022-08-03 – 2022-08-03 Rives du Doubs en amont du Pont bleu à Baume les Dames Place de la République

Baume-les-Dames 25110 Rendez-vous à 14h30 en amont du Pont Bleu de Baume les Dames (Quartier de Cour)

Parking place Jouffroy d’Abbans pour participer à la sortie canoë encadrées par le Club de Canoë-Kayak de Pont-de-Roide, en partenariat avec l’Office de Tourisme entre Baume-les-Dames et Fourbanne.

Tarif: 22€ par personne.

