Sortie Calèche « Au son des sabots » Saint-Quentin-en-Tourmont Somme

Accompagnés d’Archibald, Brillant ou Corail, nos chevaux de trait boulonnais, partez en calèche à la découverte

de la Baie de Somme et de ses lumières changeantes. Le cocher et le guide vous expliqueront le fonctionnement

de la Baie et de ses marées en découvrant la faune et la flore présentes sur cet estuaire protégé.

Sortie possible toute l’année aux dates d’ouverture du Parc, sur réservation. Dates variables selon les marées et les

conditions météorologiques. Sortie à 10h30 ou 14h.

Adulte 30€ / Enfant (de 4 à 12 ans) 25€ / Le tarif comprend la sortie ainsi que la location de jumelles. 3030 30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-11-03 17:00:00

25 Chemin des Garennes

Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 Somme Hauts-de-France parc.marquenterre@baiedesomme.fr

