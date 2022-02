Sortie buissonière « Connaître et protéger la nature : mission spatiale » Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire

Belleville-sur-Loire Cher Pour les vacances d’hiver, la Maison de Loire du Cher propose aux enfants (de 5 à 12 ans) une sortie buissonnière « Connaître et protéger la nature » sur le thème « Mission spatiale : vers l’infini et l’au-delà ».

Vous partirez à la découverte du Pôle des étoiles de Nancay. Sur réservation. contact@maisondeloire18.fr +33 2 48 72 57 32 https://www.maisondeloire18.fr/ Pour les vacances d’hiver, la Maison de Loire du Cher propose aux enfants (de 5 à 12 ans) une sortie buissonnière « Connaître et protéger la nature » sur le thème « Mission spatiale : vers l’infini et l’au-delà ».

Vous partirez à la découverte du Pôle des étoiles de Nancay. Sur réservation. ©MaisondeLoireduCher

