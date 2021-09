Lorris Lorris Loiret, Lorris Sortie brame du cerf Lorris Lorris Catégories d’évènement: Loiret

Lorris

Sortie brame du cerf Lorris, 18 septembre 2021, Lorris. Sortie brame du cerf 2021-09-18 – 2021-09-18

Lorris Loiret 45 EUR Sortie brame du cerf : l’accueil est prévu à 18h au carrefour de la résistance en forêt domaniale d’Orléans massif de Lorris. Une petite animation en salle sera organisée afin de définir les règles de sortie et donner quelques informations sur la vie des cerfs. Ensuite sortie jusqu’à 20h pour aller observer les animaux.

Retour au carrefour pour se restaurer avec buffet de produits locaux réalisé par un traiteur de Dampierre en Burly. Puis écoute du brame jusqu’à 0h00.

Les groupes seront constituées de 15 personnes maximum. Su réservation.

