Sortie Bowling Thiron-Gardais Thiron-Gardais Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Thiron-Gardais

Sortie Bowling Thiron-Gardais, 5 mars 2022, Thiron-Gardais. Sortie Bowling Thiron-Gardais

2022-03-05 – 2022-03-05

Thiron-Gardais Eure-et-Loir L’Asso L’élan propose aux jeunes de 11 à 17 ans une sortie BOWLING ! contact@l-elan.fr +33 7 67 46 41 72 Association l’élan

Thiron-Gardais

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Thiron-Gardais Autres Lieu Thiron-Gardais Adresse Ville Thiron-Gardais lieuville Thiron-Gardais Departement Eure-et-Loir

Sortie Bowling Thiron-Gardais 2022-03-05 was last modified: by Sortie Bowling Thiron-Gardais Thiron-Gardais 5 mars 2022 Eure-et-Loir Thiron Gardais

Thiron-Gardais Eure-et-Loir