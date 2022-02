Sortie Bowling/Laser game Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Envie de jouer avec vos enfants et l’équipe d’animation de la Maison citoyenne En Jacca ? On vous attend pour passer un moment de détente au bowling/Laser game de Colomiers. **Tarif** : 8€ ADULTES / 6€ ENFANTS Sur inscriptions **Plus d’infos** Maison citoyenne En-Jacca, 05 61 15 31 81 mc-en-jacca@mairie-colomiers.fr > [Télécharger le programme de la Maison citoyenne](https://www.ville-colomiers.fr/mon-quotidien/maisons-citoyennes/programmation-et-agenda-des-maisons-citoyennes-428.html) Envie de jouer avec vos enfants et l’équipe d’animation de la Maison citoyenne En Jacca ? On vous attend pour passer un moment de détente au bowling/Laser game de Colomiers. **Tarif** : 8€ ADULTES / Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

