Menditte Pyrénées-Atlantiques Menditte 12 EUR Sylvie vous invite à la retrouver lors d’une balade botanique en pleine nature.

Cette fois-ci, nous quitterons la plaine du Saison et nous promènerons sur une boucle de 3,3 km en prenant un peu de hauteur (avec toutefois un très faible dénivelé : < 50m). Le circuit est donc facile. Sur inscription. Le nombre de participant est limité à quinze personnes. Il reste quelques places. Sylvie vous invite à la retrouver lors d'une balade botanique en pleine nature. Rendez-vous à 14 H à la mairie de Menditte. Fin de la sortie prévue vers 17H30. Cette fois-ci, nous quitterons la plaine du Saison et nous promènerons sur une boucle de 3,3 km en prenant un peu de hauteur (avec toutefois un très faible dénivelé : < 50m). Le circuit est donc facile. Sur inscription. Le nombre de participant est limité à quinze personnes. Il reste quelques places. +33 6 85 35 01 25 Sylvie vous invite à la retrouver lors d’une balade botanique en pleine nature.

