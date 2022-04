Sortie botanique Zeinülili Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Sortie botanique Zeinülili Mauléon-Licharre, 4 mai 2022, Mauléon-Licharre. Sortie botanique Zeinülili Mauléon-Licharre

2022-05-04 14:00:00 – 2022-05-04 17:00:00

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre 12 EUR Sylvie vous invite à la retrouver lors d’une balade botanique en pleine nature. Cette année, le château fort de Mauléon a 900 ans ! Pendant que l’association “Les amis du Château” prépare un grand spectacle pour les 21, 22 et 23 juillet prochains, Zeinülili fête aussi cet événement en vous proposant deux sorties botaniques sur le site même du château. ll y aura très peu de marche car vous vous baladerez autour du monument, et pourtant vous pourrez apprécier la diversité des espèces présentes, notamment des tapis du très beau géranium livide. Ouvert à toute personne désireuse de découvrir la nature, il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste pour participer.

Mauléon-Licharre

