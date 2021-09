Sortie botanique Zeinülili Licq-Athérey, 15 septembre 2021, Licq-Athérey.

Sortie botanique Zeinülili 2021-09-15 14:15:00 – 2021-09-15 18:00:00

Licq-Athérey Pyrénées-Atlantiques Licq-Athérey

Pour clôturer la saison 2021, Zeinülili propose une sortie botanique à Licq-Athérey le mercredi 15 septembre après-midi.

Rendez-vous à 14 H 15 dans le bourg de Licq sur la D 26 (parking près du café Alfitcha et du pont des Laminak) – Covoiturage possible au départ de Mauléon, Ordiarp ou Tardets – Fin de la sortie prévue vers 17 H 30 – 18 H.

Circuit facile : une boucle de 4 km avec dénivelé voisin de 100 m sur chemins goudronnés.

Sur inscription uniquement, par mail ou par téléphone en donnant les noms et prénoms des participants et un n° de téléphone. Le nombre de participants est limité à 15.

+33 6 85 35 01 25

Sylvie Baffalio

