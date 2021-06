Sortie botanique Zeinülili Larrau, 12 juin 2021-12 juin 2021, Larrau.

Sortie botanique Zeinülili 2021-06-12 09:00:00 – 2021-06-12 12:00:00

Larrau Pyrénées-Atlantiques Larrau

Nous nous rendrons sur le territoire de Larrau, à une altitude relativement faible mais néanmoins un environnement plus montagneux que ces derniers temps.

Le rendez-vous est fixé au rond-point de la centrale de Licq (à 2 km après le village). On pourra covoiturer à partir de Tardets (rendez-vous à 8h45 à la mairie, côté aire de jeux).

Circuit facile : environ 2 km aller-retour sur un large chemin au faible dénivelé. Possibilité de pique-nique dans le village de Larrau si la météo est favorable.

Vous pouvez vous inscrire par mél. (de préférence) ou par téléphone en donnant les noms et prénoms des participant-e-s et un n° de téléphone (obligatoire, pour vous joindre en cas de problème de dernière minute, notamment en cas d’intempéries).

En cas de désistement, merci de me prévenir dès que possible.

Nous nous rendrons sur le territoire de Larrau, à une altitude relativement faible mais néanmoins un environnement plus montagneux que ces derniers temps.

Le rendez-vous est fixé au rond-point de la centrale de Licq (à 2 km après le village). On pourra covoiturer à partir de Tardets (rendez-vous à 8h45 à la mairie, côté aire de jeux).

Circuit facile : environ 2 km aller-retour sur un large chemin au faible dénivelé. Possibilité de pique-nique dans le village de Larrau si la météo est favorable.

Vous pouvez vous inscrire par mél. (de préférence) ou par téléphone en donnant les noms et prénoms des participant-e-s et un n° de téléphone (obligatoire, pour vous joindre en cas de problème de dernière minute, notamment en cas d’intempéries).

En cas de désistement, merci de me prévenir dès que possible.

+33 6 85 35 01 25

Nous nous rendrons sur le territoire de Larrau, à une altitude relativement faible mais néanmoins un environnement plus montagneux que ces derniers temps.

Le rendez-vous est fixé au rond-point de la centrale de Licq (à 2 km après le village). On pourra covoiturer à partir de Tardets (rendez-vous à 8h45 à la mairie, côté aire de jeux).

Circuit facile : environ 2 km aller-retour sur un large chemin au faible dénivelé. Possibilité de pique-nique dans le village de Larrau si la météo est favorable.

Vous pouvez vous inscrire par mél. (de préférence) ou par téléphone en donnant les noms et prénoms des participant-e-s et un n° de téléphone (obligatoire, pour vous joindre en cas de problème de dernière minute, notamment en cas d’intempéries).

En cas de désistement, merci de me prévenir dès que possible.

Nous nous rendrons sur le territoire de Larrau, à une altitude relativement faible mais néanmoins un environnement plus montagneux que ces derniers temps.

Le rendez-vous est fixé au rond-point de la centrale de Licq (à 2 km après le village). On pourra covoiturer à partir de Tardets (rendez-vous à 8h45 à la mairie, côté aire de jeux).

Circuit facile : environ 2 km aller-retour sur un large chemin au faible dénivelé. Possibilité de pique-nique dans le village de Larrau si la météo est favorable.

Vous pouvez vous inscrire par mél. (de préférence) ou par téléphone en donnant les noms et prénoms des participant-e-s et un n° de téléphone (obligatoire, pour vous joindre en cas de problème de dernière minute, notamment en cas d’intempéries).

En cas de désistement, merci de me prévenir dès que possible.

Sylvie Baffalio