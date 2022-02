Sortie botanique Zeinülili Idaux-Mendy Idaux-Mendy Catégories d’évènement: Idaux-Mendy

Pyrénées-Atlantiques

Sortie botanique Zeinülili Idaux-Mendy, 5 mars 2022, Idaux-Mendy. Sortie botanique Zeinülili Idaux-Mendy

2022-03-05 14:00:00 – 2022-03-05 17:30:00

Idaux-Mendy Pyrénées-Atlantiques Idaux-Mendy 12 EUR L’hiver touchant à sa fin, il me tarde de vous retrouver lors d’une balade botanique en pleine nature.

Rendez-vous dans le bourg d’Idaux, près de la salle communale, juste avant l’église.

Nous ferons une boucle d’environ deux kilomètres sur terrain plat (rares passages boueux). Ouvert à toute personne désireuse de découvrir la nature, il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste pour participer.

Sur inscription. Le nombre de participant est limité à quinze personnes. zeinülili

Idaux-Mendy

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Idaux-Mendy, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Idaux-Mendy Adresse Ville Idaux-Mendy lieuville Idaux-Mendy Departement Pyrénées-Atlantiques

Sortie botanique Zeinülili Idaux-Mendy 2022-03-05 was last modified: by Sortie botanique Zeinülili Idaux-Mendy Idaux-Mendy 5 mars 2022 Idaux-Mendy Pyrénées-Atlantiques

Idaux-Mendy Pyrénées-Atlantiques