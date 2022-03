Sortie botanique Zeinülili Chéraute Chéraute Catégories d’évènement: Chéraute

Chéraute Pyrénées-Atlantiques 8 EUR L’hiver touchant à sa fin, il me tarde de vous retrouver lors d’une balade botanique en pleine nature.

Je vous propose , si le temps le permet, une balade en limite des territoires communaux de Berrogain-Laruns et Viodos-Abense-de-Bas.

Rendez-vous au rond-point dit de Barragarri, en bordure de la D. 2 (à la sortie de Chéraute direction Navarrenx, juste avant l’entrée dans le bourg de Berrogain-Laruns), sur le parking.

Circuit très facile, environ 1,5 km aller-retour sur terrain plat. Prévoir des chaussures adaptées à un chemin en terrain naturel dans un bois.

Le nombre de participant-e-s est limité à 15 personnes.

Chéraute

