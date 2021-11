Sortie botanique Urcuit, 21 novembre 2021, Urcuit.

Sortie botanique Urcuit

2021-11-21 – 2021-11-21

Urcuit 64990 Urcuit

8 8 EUR De 11h30 à 15h30, “reconnaissance par les bourgeons et boutures en automne” avec Virginie Bitaillou, conseillère en phytothérapie et productrice de fleurs comestibles et petits fruits. Prévoir tenue adaptée pour une balade. et appareil photo.

