Sortie botanique : une matinée à Betatia Barcus, 16 avril 2022, Barcus.

Sortie botanique : une matinée à Betatia Barcus

2022-04-16 09:00:00 – 2022-04-16 12:00:00

Barcus Pyrénées-Atlantiques Barcus

EUR 0 Nous vous proposons une sortie pour découvrir la flore et les départs de sentier du bois Betatia au-dessus du bourg (entre la place du fronton et Ahargo). Nous nous retrouverons sur le parking au centre du village : départ collectif à pied vers Betatia pour une visite commentée avec un agent de l’ONF travaillant sur le secteur de la commune. Prévoir de l’eau, une tenue de sport et de bonnes chaussures.

A l’heure du déjeuner : pique-nique partagé.

La sortie sera reportée en cas de mauvais temps.

+33 6 33 79 97 25

Barkoxe bizi

Barcus

