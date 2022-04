Sortie: botanique pratique Lorentzen Lorentzen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lorentzen Bas-Rhin Lorentzen EUR La Haxmatt, magnifique ripisylve située en zone Natura 2000 sera le théâtre d’une sortie botanique. Identifications et indications sur les usages des plantes seront au rendez-vous.

