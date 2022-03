Sortie botanique pour petits et grands Argentan, 20 avril 2022, Argentan.

Sortie botanique pour petits et grands

2022-04-20 14:15:00 – 16:30:00

Argentan Orne

ANIMATION FAMILLE

L’office de Tourisme vous propose avec Patrick Martin, botaniste et musicien, une promenade botanique avec les enfants pour mettre tous leurs sens en éveil !

On regarde, on touche, on froisse la feuille odorante sous le bout du nez, on compare et parfois on goûte.

Un bon moment de partage pour découvrir la richesse et la diversité des formes et des couleurs que revêt la nature.

Gratuit – Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.

tourisme@argentan-intercom.fr +33 2 33 67 12 48

