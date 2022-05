Sortie botanique Montataire Montataire Catégories d’évènement: Montataire

Oise

Sortie botanique Montataire, 18 juin 2022, Montataire. Sortie botanique Montataire

2022-06-18 13:45:00 – 2022-06-18 15:15:00

Montataire Oise Montataire 2 Profitez d’une balade autour de l’étang du prieuré à Montataire avec la Société Mycologique pour apprendre à reconnaître les plantes et fleurs qui abritent la faune de l’étang et qui embellissent les bords de la rivière Thérain. Tarif plein: 5€ / réduit: 2€ pour les 12-18 ans / Gratuit pour les – 12 ans.

Durée: 1h30 à 2h

Tout public, dès 8 ans.

Places limitées, réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.

Accessible aux personnes à mobilité réduite

