Marcillé-la-Ville Mayenne Marcillé-la-Ville Réservation obligatoire. Partez à la découverte des plantes sauvages avec, cette fois-ci, une approche par famille botanique.

Lors de cette sortie, deux familles seront abordées, celle des Lamiacés (non, ce n’est pas ortie !) et des Scrophulariacés (Scrophul…quoi ?!). Lieu de RDV donné lors de l’inscription. Port du masque obligatoire.

