Observer, identifier et se familiariser avec les plantes sauvages. Venez découvrir dans la nature, les plantes et leurs innombrables vertus. A l’écoute de la nature et de vos sens Vous apprendrez à reconnaître les plantes grâce à la vue, au toucher, à l’odorat et au goût. Je vous donnerai les bases en botanique pour éviter les risques de confusion. Je vous parlerai ensuite de leurs vertus ainsi que de leur toxicité et vous dirai comment les utiliser. Sortie de 2h30 dans le Parc du Château à Châteauneuf-sur-Loire. Frais de participation : 12€ par personne. Inscription : jennifleurs45@gmail.com

