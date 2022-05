Sortie botanique, Les fleurs et orchidées de la vallée d’Ossau Louvie-Juzon, 27 mai 2022, Louvie-Juzon.

Sortie botanique, Les fleurs et orchidées de la vallée d’Ossau Le couvent d’Ossau 1, rue du Maréchal Joffre Louvie-Juzon

2022-05-27 – 2022-05-29 Le couvent d’Ossau 1, rue du Maréchal Joffre

Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques Louvie-Juzon

Le gite d’étape Le Couvent d’Ossau vous accueille du 27 au 29 mai et vous propose deux sorties sur le terrain à la découverte des fleurs et orchidées de la vallée d’Ossau, conférence et diaporama le samedi soir. Dîner dans une ambiance conviviale et un cadre chargé d’histoire.

François Chevalier autodidacte, botaniste amateur, amoureux de la nature et tout particulièrement des orchidées sauvages et des fleurs des Pyrénées se propose pour vous guider sur les pentes du col du Pourtalet, un jardin naturel merveilleux, un des endroits le plus riche en fleurs dans le massif.

Le printemps s’annonce précoce et nous pourrons rencontrer une multitude de fleurs.

Voici quelques exemples : Soldanelle des Alpes, anémone pulsatile, horminelle, lys des Pyrénées, lys martagon, anémone fleur de narcisse, sabot de vénus, nigritelle austriaca, dactylorhysa sambusina. (€)

+33 6 48 79 58 53

le couvent d ossau

Le couvent d’Ossau 1, rue du Maréchal Joffre Louvie-Juzon

dernière mise à jour : 2022-04-12 par OT Vallée d’Ossau