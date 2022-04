Sortie botanique – La saison des floraisons aromatiques et méllifères Laroque, 23 juillet 2022, Laroque.

Sortie botanique – La saison des floraisons aromatiques et méllifères Laroque

2022-07-23 14:30:00 – 2022-07-23 17:00:00

Laroque Gironde Laroque

EUR Pour cette deuxième sortie de la saison, Dominique a choisi de vous faire découvrir les plantes aromatiques et mellifères adaptées aux milieux humides que sont l’île de Raymond et le Lac de Laromet. Vous découvrirez leurs stratégies d’adaptation et le lien qu’elles entretiennent avec les insectes pollinisateurs. Une animation à la page dans un contexte actuel inquiétant de diminution des populations d’abeilles et autres insectes pollinisateurs essentiels à la vie de l’Homme.

Pour cette deuxième sortie de la saison, Dominique a choisi de vous faire découvrir les plantes aromatiques et mellifères adaptées aux milieux humides que sont l’île de Raymond et le Lac de Laromet. Vous découvrirez leurs stratégies d’adaptation et le lien qu’elles entretiennent avec les insectes pollinisateurs. Une animation à la page dans un contexte actuel inquiétant de diminution des populations d’abeilles et autres insectes pollinisateurs essentiels à la vie de l’Homme.

+33 5 56 76 38 00

Pour cette deuxième sortie de la saison, Dominique a choisi de vous faire découvrir les plantes aromatiques et mellifères adaptées aux milieux humides que sont l’île de Raymond et le Lac de Laromet. Vous découvrirez leurs stratégies d’adaptation et le lien qu’elles entretiennent avec les insectes pollinisateurs. Une animation à la page dans un contexte actuel inquiétant de diminution des populations d’abeilles et autres insectes pollinisateurs essentiels à la vie de l’Homme.

OTPCP

Laroque

dernière mise à jour : 2022-04-01 par