Le Conservatoire Botanique National de Bailleul vous propose de découvrir la flore printanière en zone humide. Dans le Marais de Sacy, les premières fleurs déploient leurs corolles pour notre plus grand plaisir. Certaines sont discrètes, d'autres sans retenues, mais toutes ont la particularité de fréquenter un site unique dans la région, que nous vous invitons à arpenter sans modération. En partenariat avec le Conseil départemental de l'Oise. Prévoir des bottes. Places limitées – Réservation indispensable auprès de l'Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte

