Sortie botanique – La diversité floristique des zones humides, 9 juillet 2022, .

Sortie botanique – La diversité floristique des zones humides

2022-07-09 – 2022-07-09

Notre conception du monde fait que parfois nous dénommons «algue» tout ce qui pousse dans l'eau. Or, outre que ces dernières puissent également être terrestres, la diversité de la végétation aquatique, qu'elle soit immergée ou n'ait que les pieds dans l'eau, est très importante, car elle comprend également (et surtout) mousses, fougères et plantes à fleurs. Une découverte spécifique aux zones humides et aux milieux aquatiques.

