Combeaufontaine combeaufontaine Combeaufontaine, Haute-Saône Sortie “Botanique et Mycologie” combeaufontaine Combeaufontaine Catégories d’évènement: Combeaufontaine

Haute-Saône

Sortie “Botanique et Mycologie” combeaufontaine, 4 septembre 2021, Combeaufontaine. Sortie “Botanique et Mycologie”

combeaufontaine, le samedi 4 septembre à 14:00

JUSSEY Tourisme, organise en partenariat avec la Société Mycologique et Botanique de Combeaufontaine, une “Sortie Botanique et Mycologie”, le samedi 4 septembre à 14h, à Combeaufontaine. Sortie gratuite. Inscriptions auprès de JUSSEY Tourisme : – par téléphone au 03 84 92 21 42 – par mail : [contact@jussey-tourisme.com](mailto:contact@jussey-tourisme.com) JUSSEY Tourisme, organise en partenariat avec la Société Mycologique et Botanique de Combeaufontaine, une “Sortie Botanique et Mycologie”, le samedi 4 septembre à 14h, à Combeaufontaine. Sortie gratuite. Inscriptions auprès de JUSSEY Tourisme : – par téléphone au 03 84 92 21 42 – par mail : [contact@jussey-tourisme.com](mailto:contact@jussey-tourisme.com)

Gratuit et sur inscription.

JUSSEY Tourisme, organise en partenariat avec la Société Mycologique et Botanique de Combeaufontaine, une “Sortie Botanique et Mycologie”, le samedi 4 septembre à 14h, à Combeaufontaine. combeaufontaine combeaufontaine Combeaufontaine Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Combeaufontaine, Haute-Saône Autres Lieu combeaufontaine Adresse combeaufontaine Ville Combeaufontaine lieuville combeaufontaine Combeaufontaine