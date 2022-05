SORTIE BOTANIQUE ET ATELIER TEINTURE MÈRE Châteauvillain Châteauvillain Catégorie d’évènement: Châteauvillain

SORTIE BOTANIQUE ET ATELIER TEINTURE MÈRE Châteauvillain, 4 juin 2022, Châteauvillain.

2022-06-04 – 2022-06-04

Châteauvillain Haute-Marne Camp d’Entrainement Artisitique LES SIMONES ET CHEMIN D’ESSENCES Site Le Chameau – 4 Route de Châtillon Châteauvillain A Châteauvillain, apprivoisez la nature et ses bienfaits avec Alexandra HENRISSAT, naturopathe, “Chemin d’Essences”. Nous partirons sur le terrain afin d’acquérir une connaissance pratique des plantes médicinales et nous aborderons différents procédés d’extraction. Ces méthodes naturelles et ancestrales sont utilisées par l’Homme depuis des millénaires, infusant les plantes dans du vin, du vinaigre ou de l’alcool. Vous découvrirez comment choisir un solvant en fonction de la plante et de la destination du produit, ainsi que leurs utilisations en phytothérapie et leurs intérêts dans vos préparations cosmétiques ” maison “.

Puis vous fabriquerez une teinture mère ou une alcoolature en fonction de vos besoins. Vous repartirez avec des supports pédagogiques vous permettant de réaliser vos produits en toute autonomie. contact@simone.camp +33 6 99 68 02 77 http://www.simone.camp/



