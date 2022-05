SORTIE BOTANIQUE ET ATELIER CUISINE PLANTES SAUVAGES Châteauvillain Châteauvillain Catégorie d’évènement: Châteauvillain

Châteauvillain Haute-Marne Camp d’Entrainement Artisitique LES SIMONES ET CHEMIN D’ESSENCES Site Le Chameau – 4 Route de Châtillon Châteauvillain A Châteauvillain, apprivoisez la nature et ses bienfaits avec Alexandra HENRISSAT, naturopathe, “Chemin d’Essences”. Cette journée débutera par une sortie botanique à la découverte des usages comestibles des plantes sauvages locales.

Nous évoquerons également leur éventuel statut de protection et les bonnes pratiques de cueillette sauvage dans le respect des sites et des écosystèmes. Lors de cette balade nous récolterons ce dont nous avons besoin pour réaliser les différentes préparations culinaires au menu. Les plantes seront accommodées de produits locaux et de saison.

