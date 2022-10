SORTIE BOTANIQUE – DECOUVRONS LES PLANTES Poujols Poujols Catégories d’évènement: Hrault

Poujols

SORTIE BOTANIQUE – DECOUVRONS LES PLANTES Poujols, 26 octobre 2022, Poujols. SORTIE BOTANIQUE – DECOUVRONS LES PLANTES

Chemin des vignes Poujols Hrault OT LODEVOIS ET LARZAC

2022-10-26 10:00:00 – 2022-10-26 12:00:00 Poujols

Hrault Poujols Le CPIE des Causses Méridionaux propose aux petits et aux plus grands une sortie botanique sous forme de jeux. Ce sera aussi l’occasion de choisir les plantes qui figureront dans l’application Smart Flore . Encore une manière de valoriser le travail des bénévoles qui remettent en valeur le sentier des écoliers ! Le CPIE des Causses Méridionaux propose aux petits et aux plus grands une sortie botanique sous forme de jeux. Ce sera aussi l’occasion de choisir les plantes qui figureront dans l’application Smart Flore . Encore une manière de valoriser le travail des bénévoles qui remettent en valeur le sentier des écoliers ! +33 7 65 57 78 02 https://www.tela-botanica.org/2022/10/a-la-decouverte-des-plantes-du-sentier-des-ecoliers/?fbclid=IwAR1TDLMavSovMq87F1MezJmMYTnkcG4CtfhBZ7uwjgK5OIwMM2blnYZEnWs CPIE

Poujols

dernière mise à jour : 2022-10-21 par OT LODEVOIS ET LARZAC

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Poujols Autres Lieu Poujols Adresse Chemin des vignes Poujols Hrault OT LODEVOIS ET LARZAC Ville Poujols lieuville Poujols Departement Hrault

Poujols Poujols Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poujols/

SORTIE BOTANIQUE – DECOUVRONS LES PLANTES Poujols 2022-10-26 was last modified: by SORTIE BOTANIQUE – DECOUVRONS LES PLANTES Poujols Poujols 26 octobre 2022 Chemin des vignes Poujols Hrault OT LODEVOIS ET LARZAC Hrault Poujols

Poujols Hrault