Sortie botanique-découverte des comestibles printanières Paillet Paillet Catégories d’évènement: Gironde

Paillet

Sortie botanique-découverte des comestibles printanières Paillet, 9 avril 2022, Paillet. Sortie botanique-découverte des comestibles printanières Paillet

2022-04-09 09:30:00 – 2022-04-09 12:00:00

Paillet Gironde EUR Souvent méconnues, de nombreuses plantes sauvages ont pourtant des propriétés intéressantes pour l’homme. L’arrivée du printemps marque le développement de nombreuses plantes comestibles, qui révèlent aussi des caractères médicinales et/ou aromatiques. Elles sont également indicatrices d’un bon état de conservation des milieux naturels. Accompagnés par Dominique, géographe naturaliste et botaniste, vous apprendrez à les identifier et découvrirez l’ensemble de leurs utilités. Souvent méconnues, de nombreuses plantes sauvages ont pourtant des propriétés intéressantes pour l’homme. L’arrivée du printemps marque le développement de nombreuses plantes comestibles, qui révèlent aussi des caractères médicinales et/ou aromatiques. Elles sont également indicatrices d’un bon état de conservation des milieux naturels. Accompagnés par Dominique, géographe naturaliste et botaniste, vous apprendrez à les identifier et découvrirez l’ensemble de leurs utilités. +33 5 56 62 72 98 Souvent méconnues, de nombreuses plantes sauvages ont pourtant des propriétés intéressantes pour l’homme. L’arrivée du printemps marque le développement de nombreuses plantes comestibles, qui révèlent aussi des caractères médicinales et/ou aromatiques. Elles sont également indicatrices d’un bon état de conservation des milieux naturels. Accompagnés par Dominique, géographe naturaliste et botaniste, vous apprendrez à les identifier et découvrirez l’ensemble de leurs utilités. Paillet

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Paillet Autres Lieu Paillet Adresse Ville Paillet lieuville Paillet Departement Gironde

Paillet Paillet Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paillet/

Sortie botanique-découverte des comestibles printanières Paillet 2022-04-09 was last modified: by Sortie botanique-découverte des comestibles printanières Paillet Paillet 9 avril 2022 Gironde Paillet

Paillet Gironde