Sortie botanique contée, 20 mars 2021-20 mars 2021, Bidache.

Sortie botanique contée 2021-03-20 – 2021-03-20

Bidache Pyrénées-Atlantiques Bidache

« Je me balade, vive le printemps ! » avec Virginie Bitaillou, conseillère en phytothérapie et productrice de fleurs comestibles et petits fruits. Sortie dédiée au printemps et à la découverte botanique de quelques sujets relatés pour leurs usages et leurs histoires. Fin autour d'une tisane, et d' un jeu sur les usages des plantes. Vous repartirez avec des fiches plantes et la notion du préventif santé de saison ! Prévoir tenue adaptée pour une balade.

+33 6 64 99 12 85

