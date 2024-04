Sortie botanique Berrogain-Laruns, jeudi 11 avril 2024.

Circuit très facile, environ 2 km aller-retour sur terrain plat à Berrogain-Laruns.

Rendez-vous au rond-point dit de Barragarri, sur le parking juste avant l’entrée dans le bourg de Berrogain-Laruns, puis co-voiturage sur un kilomètre.Le nombre de participants est limité à 15 personnes. Les inscriptions par mél sont à privilégier mais il est possible de téléphoner, en précisant les noms et prénoms des participant-e-s et un n° de téléphone (obligatoire, pour vous joindre en cas de problème de dernière minute, notamment en cas d’intempéries). 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 14:00:00

fin : 2024-04-11 17:30:00

Berrogain-Laruns 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine sylvie.baffalio@orange.fr

