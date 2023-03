Sortie Botanique avec Arbrissel Rue de la Mairie La Grimaudière La Grimaudière Catégories d’Évènement: La Grimaudière

Vienne

Sortie Botanique avec Arbrissel Rue de la Mairie, 25 juillet 2023, La Grimaudière La Grimaudière. Sortie Botanique avec Arbrissel Mairie Rue de la Mairie La Grimaudière Vienne Rue de la Mairie Mairie

2023-07-25 18:00:00 – 2023-07-25 20:00:00

Rue de la Mairie Mairie

La Grimaudière

Vienne La Grimaudière EUR Arbrissel poursuit ses sorties et ses diverses animations botaniques.

Pensez à venir bien chaussés et avec un crayon, car des documents d’identification de plantes peuvent être distribués.

Rendez-vous à la Mairie de la Grimaudière Arbrissel poursuit ses sorties et ses diverses animations botaniques.

Pensez à venir bien chaussés et avec un crayon, car des documents d’identification de plantes peuvent être distribués.

Rendez-vous à la Mairie de la Grimaudière Rue de la Mairie Mairie La Grimaudière

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégories d’Évènement: La Grimaudière, Vienne Autres Lieu La Grimaudière Adresse La Grimaudière Vienne Rue de la Mairie Mairie Ville La Grimaudière La Grimaudière Departement Vienne Lieu Ville Rue de la Mairie Mairie La Grimaudière

La Grimaudière La Grimaudière La Grimaudière Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la grimaudiere la grimaudiere/

Sortie Botanique avec Arbrissel Rue de la Mairie 2023-07-25 was last modified: by Sortie Botanique avec Arbrissel Rue de la Mairie La Grimaudière 25 juillet 2023 La Grimaudière Mairie Rue de la Mairie La Grimaudière Vienne Rue de la Mairie La Grimaudière vienne

La Grimaudière La Grimaudière Vienne