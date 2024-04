Sortie botanique au sentier géologique de Sentheim et alentours Lauw, samedi 13 avril 2024.

Sortie botanique au sentier géologique de Sentheim et alentours Lauw Haut-Rhin

Découvrez les richesses floristiques de ce début de printemps sur le sentier géologique de Sentheim et alentours avec la Maison de la Terre et de la Géologie.

A partir de 14h pour une durée de 3h environ avec une boucle de 6 km pour tout public. Réservations et renseignements par téléphone au 06 47 29 16 20.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

1 Rue du Château

Lauw 68290 Haut-Rhin Grand Est maison.terre.alsace@gmail.com

