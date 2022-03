Sortie botanique au Mont Poupet Saint-Thiébaud Saint-Thiébaud Catégories d’évènement: Jura

Saint-Thiébaud

Sortie botanique au Mont Poupet Saint-Thiébaud, 5 mars 2022, Saint-Thiébaud. Sortie botanique au Mont Poupet Saint-Thiébaud

2022-03-05 – 2022-03-05

Saint-Thiébaud Jura Saint-Thiébaud EUR Le samedi 5 mars 2022 de 14h à 17h Sortie botanique au Mont Poupet : Les arbres et les arbustes en hiver Reconnaissance par le port, l’écorce et les bourgeons. Rendez-vous au pied du Mont Poupet, Route de Myon D 273 (communes de Saizenay, St-Thiébaud, Ivrey). Sortie gratuite animée par Pascal Collin. Inscription obligatoire (nombre de places limité) au 03.84.66.24.17 ou par mail à p.collin@cc-aps.fr Pensez à prévoir des vêtements et chaussures adaptées. p.collin@cc-aps.fr +33 3 84 66 24 17 Le samedi 5 mars 2022 de 14h à 17h Sortie botanique au Mont Poupet : Les arbres et les arbustes en hiver Reconnaissance par le port, l’écorce et les bourgeons. Rendez-vous au pied du Mont Poupet, Route de Myon D 273 (communes de Saizenay, St-Thiébaud, Ivrey). Sortie gratuite animée par Pascal Collin. Inscription obligatoire (nombre de places limité) au 03.84.66.24.17 ou par mail à p.collin@cc-aps.fr Pensez à prévoir des vêtements et chaussures adaptées. Saint-Thiébaud

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Thiébaud Autres Lieu Saint-Thiébaud Adresse Ville Saint-Thiébaud lieuville Saint-Thiébaud Departement Jura

Saint-Thiébaud Saint-Thiébaud Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-thiebaud/

Sortie botanique au Mont Poupet Saint-Thiébaud 2022-03-05 was last modified: by Sortie botanique au Mont Poupet Saint-Thiébaud Saint-Thiébaud 5 mars 2022 Jura Saint-Thiébaud

Saint-Thiébaud Jura