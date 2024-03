Sortie botanique Alos-Sibas-Abense, lundi 11 mars 2024.

Sortie botanique Alos-Sibas-Abense Pyrénées-Atlantiques

Après un hiver particulièrement doux, Zeinülili vous propose une promenade botanique à Abense-de-Haut.

Vous pourrez y découvrir de nombreuses plantes sauvages fleuries pulmonaire, feuilles d’ail des ours (comestible et médicinale) et d’aconit napel (une des pantes les plus toxiques d’Europe, si ce n’est la plus toxique. Circuit très facile, environ 800 mètres sur terrain plat ; marche en sous-bois ; prévoir des chaussures adaptées. Le nombre de participant est limité à 15 personnes. Inscription obligatoire, par mail de préférence. Rendez-vous au bout du pont. 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 14:15:00

fin : 2024-03-11 17:30:00

Pont d’Abense

Alos-Sibas-Abense 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine sylvie.baffalio@orange.fr

