Parc potager de la Crapaudine, 44200 Nantes, le mercredi 4 mai à 14:30

Balades sensorielles en famille pour découvrir et protéger la biodiversité autour de chez nous. Pars en famille avec une animatrice nature passionnée à la recherche de la vie sauvage autour de chez nous. Notre besoin de nature grandit aussi vite que nos villes ! Viens découvrir et protéger la biodiversité. On t’attend pour des balades sensorielles sur les chemins des bords de Loire, en forêt… **Mercredi 6 avril 2022 : Nids douillets pour petits piafs** Chaque espèce d’oiseau a sa technique et ses préférences pour installer ses œufs et couver en toute tranquillité. On vous apprend à reconnaître les différentes formes de nids, et il y en a beaucoup ! Quand vient le temps du nourrissage des oisillons, les parents ne savent plus où donner de la tête. Puis c’est le moment des premiers envols, pas toujours réussis… Adoptez les bons réflexes pour secourir les petits égarés ou tombés du nid. _Lieu : Le Lieu Utile, 32 rue Pasteur, 44340 Bouguenais_ **Mercredi 4 mai 2022 : Papillons, chenilles et plantes hôtes** Pour voir de jolis papillons voler au-dessus des fleurs, il faut commencer par nourrir leurs chenilles. Mais celles-ci ne mangent pas n’importe quelle plante. Ça tombe bien, on a des graines à semer qui devraient leur convenir, et des photos de familles à trier pour ne pas se tromper. _Lieu : Parc potager de la Crapaudine (ou autres jardins potagers fleuris)_ **Mercredi 1er juin 2022 : Escape game, Bestioles’Up** Plein de jeux et de surprises pour finir l’année en beauté ! _Lieu : Ile Forget à saint Sébastien-sur-Loire_ Septembre à décembre 2022 : d’autres dates seront proposées, veuillez suivre l’actualité sur notre site Internet et site Facebook.

Réservation obligatoire via : https://www.helloasso.com/associations/le-lieu-utile/evenements/biodiversite-en-famille-2021-2022. 10 euros par famille et 15 euros d’adhésion à l’association.

Le Lieu Utile – Pays de la Loire Grandeur Nature

Parc potager de la Crapaudine, 44200 Nantes



2022-05-04T14:30:00 2022-05-04T16:30:00