Sortie bien-être et nature « Yoga & nature » Saumos, 5 novembre 2022

Gironde Saumos 5 EUR Profitez d’une balade nature autour d’un lac pour vous détendre entre nature et yoga. Tarif : 5€/adulte – 3€/enfant A partir de 10 ans Profitez d’une balade nature autour d’un lac pour vous détendre entre nature et yoga. Tarif : 5€/adulte – 3€/enfant A partir de 10 ans Médoc plein Sud

