Sortie Bel Âge Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau

Sortie Bel Âge Fuveau, 11 mars 2022, Fuveau. Sortie Bel Âge Fuveau

2022-03-11 – 2022-03-11

Fuveau Bouches-du-Rhône Fuveau Au programme : une visite patrimoniale du parc et de ses ouvrages hydrauliques, une exposition sur le thème de l’Eau et du patrimoine au Tholonet qui seront suivies d’un repas spectacle sur Meyrargues.

Sur réservation.

Places limitées à 25 personnes. Dans le cadre du mois de l’Eau, la commune de Fuveau et le CCAS proposent une sortie Bel Âge! +33 4 42 65 65 03 Au programme : une visite patrimoniale du parc et de ses ouvrages hydrauliques, une exposition sur le thème de l’Eau et du patrimoine au Tholonet qui seront suivies d’un repas spectacle sur Meyrargues.

Sur réservation.

Places limitées à 25 personnes. Fuveau

dernière mise à jour : 2022-02-24 par Office de Tourisme de Fuveau Provence Tourisme / Office de Tourisme de FuveauProvence Tourisme / Office de Tourisme de Fuveau

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fuveau Autres Lieu Fuveau Adresse Ville Fuveau lieuville Fuveau Departement Bouches-du-Rhône

Fuveau Fuveau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fuveau/

Sortie Bel Âge Fuveau 2022-03-11 was last modified: by Sortie Bel Âge Fuveau Fuveau 11 mars 2022 Bouches-du-Rhône Fuveau

Fuveau Bouches-du-Rhône