Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle Pierre-Percée En juillet, l’association ETC…Terra vous propose une série d’animations sur le thème de l’eau dans la Vallée de la Plaine.

A Raon l’Etape, suivez le trajet de l’eau dans la ville à travers ses fontaines et les bords de Meurthe : gestion de la rivière en ville, cycle domestique de l’eau, histoire des fontaines et du flottage et rallye photo proposé en marge de l’animation.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme (nombre de places limité, respect des mesures sanitaires).

