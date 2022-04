Sortie Bassin de Lumières VENISE Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Sortie Bassin de Lumières VENISE Arcachon, 23 mai 2022, Arcachon. Sortie Bassin de Lumières VENISE Théâtre Olympia 21 avenue du Général De Gaulle Arcachon

2022-05-23 08:15:00 – 2022-05-23 13:30:00 Théâtre Olympia 21 avenue du Général De Gaulle

Arcachon Gironde EUR 35 VENISE Rendez-vous au Bassin de lumières pour visiter une exposition hors du commun projetée sur des murs de plus de 12 mètres de haut.

Cette nouvelle exposition numérique immersive propose un voyage à travers la ville de Venise. Le visiteur déambule le long du Grand Canal et découvre les trésors cachés de la ville. Lundi 23 mai 2022

8h15 : Rendez-vous devant le Théâtre Olympia

8h30 : Départ du bus

10h00 : Entrée au Bassin de Lumières

12h00 : Départ de Bordeaux

13h30 : Retour au Théâtre Olympia Prix forfaitaire (billet d’entrée & transport) : 35€ TTC

Théâtre Olympia 21 avenue du Général De Gaulle Arcachon

