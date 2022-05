Sortie : balade sous les étoiles La Vancelle La Vancelle Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La Vancelle Bas-Rhin La Vancelle EUR Pour une totale déconnection, pour une vivre un moment à part, avec votre tribu, seul(e) ou entre amis, nous vous invitons à suivre les pas de votre guide, à la lueur de la frontale. Ressentir la nature de nuit, être à l’affut des rapaces nocturnes, observer les étoiles, et se laisser transporter par des légendes, promet un vrai moment de bonheur. A partir de 10 ans. Randonnée nocturne accompagnée, votre guide vous parlera d’astronomie, de rapaces nocturnes, de légendes…A partir de 10 ans +33 3 88 58 87 20 Pour une totale déconnection, pour une vivre un moment à part, avec votre tribu, seul(e) ou entre amis, nous vous invitons à suivre les pas de votre guide, à la lueur de la frontale. Ressentir la nature de nuit, être à l’affut des rapaces nocturnes, observer les étoiles, et se laisser transporter par des légendes, promet un vrai moment de bonheur. A partir de 10 ans. La Vancelle

