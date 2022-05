Sortie “Balade sensorielle et décalée du patrimoine”, 26 juillet 2022, .

Sortie “Balade sensorielle et décalée du patrimoine”

2022-07-26 13:30:00 – 2022-07-26 16:30:00

3 3 EUR La saison 2022 est marquée par le retour d’animations nature.

Ronchamp Tourisme organise, en partenariat avec des organismes locaux, des sorties nature ouvertes à tous.

Cette sortie, avec Balade d’hier et d’Aujourd’hui, vous invite à une visite animée, sensorielle, ludique et décalée, pour vous proposer une approche différente du patrimoine.

Son but est d’impliquer le visiteur : toucher, sentir et même goûter, en plus d’écouter et de voir.

Programme complet :

20 avril 2022 à 13h30 -Le réveil de la Forêt à Clairegoutte

14 mai 2022 à 13h30 – Les étangs se dévoilent à Frahier et Chatebier

12 juillet 2022 à 13h30 – Jeu de piste, Gaston et la clé de Passavant – Champagney

19 juillet 2022 à 13h30 – A la découverte des plantes comestibles – Ronchamp

22 juillet 2022 à 20h00 – “Les chauves-souris sur le sentier de la mine” – Ronchamp

26 juillet 2022 à 13h30 – Balade sensorielle et décalée du patrimoine – Plancher-les-Mines

23 septembre 2022 à 20h00 – “Les bruits de la nuit” – Frédéric-Fontaine

Covoiturage au départ de l’Office de Tourisme – sur réservation uniquement

dernière mise à jour : 2022-03-31 par