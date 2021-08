Morannes sur Sarthe-Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire, Morannes sur Sarthe-Daumeray SORTIE BALADE A VÉLO A LA DÉCOUVERTE DES PRODUCTEURS LOCAUX Morannes sur Sarthe-Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

SORTIE BALADE A VÉLO A LA DÉCOUVERTE DES PRODUCTEURS LOCAUX Morannes sur Sarthe-Daumeray, 4 août 2021, Morannes sur Sarthe-Daumeray. SORTIE BALADE A VÉLO A LA DÉCOUVERTE DES PRODUCTEURS LOCAUX 2021-08-04 – 2021-08-04 Rue du Pont Morannes

Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire Morannes sur Sarthe-Daumeray EUR 2 Au départ du camping de Morannes, nous vous proposons une boucle vélo de 25 km jusqu’à Daumeray.

Les exploitants et producteurs de Daumeray vous ouvriront leurs portes pour discuter et déguster les produits de la ferme. Au programme :

– Le Potager de la Grande Maison, vous recevront au sein de leur maraîchage biologique.

– Michel, Sylvie et Thomas Eon vous accueillent au sein des “Petites Varennes” pour une présentation de leur exploitation ainsi qu’une dégustation de Jus de Pommes

– Le “Bol d’Herbe” vous présentera leurs vaches laitières Rdv au camping de Morannes à 14h et retour prévu vers 18h. Infos et réservations au 02 41 76 37 26 Venez découvrir la campagne Morannaise et Daumeréenne à vélo et rencontrez les producteurs locaux ! Au départ du camping de Morannes, nous vous proposons une boucle vélo de 25 km jusqu’à Daumeray.

