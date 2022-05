Sortie “Bain de forêt”

Sortie “Bain de forêt”, 11 juin 2022, . Sortie “Bain de forêt”

2022-06-11 – 2022-06-11 Réservation et billetterie auprès de l'office de tourisme Sauldre et Sologne à Aubigny-sur-Nère jusqu'à la veille de la sortie. A partir de 3 ans. Venez vous ressourcer, éveiller vos sens et vous reconnecter avec votre "moi" profond grâce à cette sortie bain de forêt à l'étang de la Chaux à Nançay.

